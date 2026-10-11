STUDENTI Università, le istituzioni avviano una ricognizione delle camere disponibili sul territorio La ricerca riguarda camere singole o doppie in strutture ricettive, abitazioni e immobili idonei. Priorità ai Castelli di Città, Borgo Maggiore e Serravalle

Università, le istituzioni avviano una ricognizione delle camere disponibili sul territorio.

La Segreteria al Territorio, unitamente alle altre Segreterie competenti e all’Università, ha avviato una ricognizione delle camere disponibili per gli universitari. L’iniziativa risponde al crescente numero di iscritti e alla necessità di garantire alloggi accessibili e ben collegati alle sedi accademiche. La ricerca riguarda camere singole o doppie in strutture ricettive, abitazioni e immobili idonei. Priorità ai Castelli di Città, Borgo Maggiore e Serravalle. Per gli studenti sarà previsto il collegamento alle sedi universitarie attraverso il servizio SMUVI.

I contratti di locazione saranno stipulati direttamente tra studenti e proprietari, con possibili convenzioni con l’Ateneo e le Segreterie competenti. "La crescita dell’Università è un’opportunità strategica per il Paese", rimarca il Segretario di Stato Matteo Ciacci, spiegando che l’obiettivo è valorizzare le disponibilità esistenti in attesa della realizzazione degli studentati previsti dalla legge sulla pianificazione territoriale.

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