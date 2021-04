CONSIGLIO GRANDE E GENERALE Università promossa a pieni voti Approvato il piano strategico di ateneo 2021-2023. Sessione d'aprile conclusa con due giorni di anticipo

Università degli Studi promossa a pieni voti dal Consiglio Grande e Generale. Approvato infatti con sostegno bipartisan, il piano strategico triennale 2021-2023. Il Segretario di Stato Andrea Belluzzi ha dichiarato che ora la questione più importante è la crescita dell'ateneo sammarinese che negli ultimi anni è passato da 250 ad oltre 1.000 iscritti, aumentando progressivamente l'offerta accademica. Espresso ampio apprezzamento anche per il Rettore Corrado Petrocelli. Ricordata, durante il dibattito, la recentemente scomparsa Fausta Morganti, figura chiave nella nascita e lo sviluppo dell'Università, che è cresciuta anche perché – ha sottolineato il Segretario Belluzzi – “ci ha creduto un intero paese”.

L'aula ha poi esaminato alcuni progetti di legge in prima lettura. Il Pdcs ha presentato quello sul sostegno alle donne sole in stato di gravidanza e alle famiglie con un solo genitore, in situazioni socio-economiche di particolari gravità. Tema delicato che riguarda una casistica limitata – come ha osservato la stessa relatrice Francesca Civerchia - ma con implicazioni e sfaccettature che hanno fatto emergere posizioni articolate, non sempre perfettamente allineate alle logiche di maggioranza e opposizione. A seguire, approdato in aula, il pdl presentato da Libera sulla tutela delle lavoratrici gestanti puerpere in periodo di allattamento. La filosofia di fondo del provvedimento – come ha spiegato il relatore Guerrino Zanotti - è il sostegno alla natalità, per contrastare il calo demografico e l'invecchiamento della popolazione.

Domani Motus Liberi ha invece portato in Consiglio il progetto di legge per la prevenzione e il contrasto al cyberbullismo. Sempre nelle giornata odierna il Consiglio aveva licenziato il progetto di legge sulla cannabis ad uso medicinale e terapeutico. Una volta esaminata la relazione della Commissione sulle Politiche Giovanili l'aula ha votato due ordini del giorno presentati nella sessioni precedenti: respinto quello presentato da Libera per invitare il Governo ad elaborare un piano strategico di rilancio dell’economia ed a presentare un progetto di legge per l’istituzione dell’anagrafe dei crediti in sofferenza; approvato quello presentato da tutti i Gruppi Consiliari per l’accesso da remoto al servizio “punto di ascolto” attivato dalla Segreteria di Stato per l’Istruzione, per la predisposizione di servizi/attività extrascolastici da remoto da concordare con la Commissione Consiliare Permanente I e per l’implementazione di attività da remoto anche da parte di istituti scolastici, associazioni, federazioni ed organizzazioni private.

La sessione consiliare si è conclusa in largo anticipo rispetto alla convocazione, originariamente prevista fino a venerdì 30 aprile.



