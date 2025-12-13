Upgrade Fitch, Gatti: "Traiettoria positiva intrapresa già da anni"

Il Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio, Marco Gatti commenta con soddisfazione l'innalzamento del rating di San Marino da parte di Fitch: "Fa piacere continuare a vedere questi segnali positivi nel senso che la traiettoria che abbiamo intrapreso già da anni è una traiettoria positiva, cioè si continua a migliorare con la gradualità chiaramente del caso".

"Quello che fa piacere - aggiunge - è che in particolare Fitch abbia dato un doppio riconoscimento perché oltre all'aumento del grado è anche arrivato un outlook positivo e l'outlook positivo significa che il prossimo anno sarà possibile, se continua diciamo questo trend, se il governo continua a portare avanti politiche attente di bilancio, ad avere un ulteriore incremento di questo grado. Quindi, noi siamo soddisfatti, sappiamo che dobbiamo continuare a lavorare e abbiamo ancora delle criticità da risolvere nel settore bancario per allinearlo a quelli che sono gli standard europei, ma quello che è stato fatto in questo anno, oggi viene riconosciuto da entrambe le agenzie che ci hanno appena giudicato".

Nel video l'intervista al Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio, Marco Gatti.