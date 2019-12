Urne aperte dalle 7 alle 20

Sono 34.511 gli elettori chiamati a esprimersi per le Politiche, di cui 15.581 maschi e 18.930 femmine. Gli elettori interni sono 22.720 mentre gli esteri sono 11.791. Possono votare per la prima volta 236 neo maggiorenni. Sono 117 maschi e 119 femmine, tra cittadini interni ed esteri, rispetto al referendum dello scorso giugno.

I seggi sono aperti dalle 7,00 fino alle 20,00. Ma le operazioni di voto possono prolungarsi oltre questo orario se continuano ad arrivare ininterrottamente elettori.

Ecco COME SI VOTA

Per votare i cittadini devono avere il certificato elettorale e un documento di riconoscimento. Il certificato elettorale deve essere conservato per l’eventuale turno di ballottaggio. In caso di smarrimento del certificato elettorale è possibile richiedere un duplicato all'Ufficio di Stato Civile aperto per tutta la giornata dalle 7,00 alle 20,00.



E' stato predisposto anche un servizio di trasporto pubblico a chiamata gratuito, a disposizione degli elettori: per raggiungere il Seggio Elettorale oppure l'Ufficio Elettorale di Stato per ritirare il proprio certificato elettorale o un duplicato del certificato elettorale o per munirsi di documento di riconoscimento.