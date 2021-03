Vaccinazioni, bond e relazione FMI: alle 15 conferenza stampa del Governo. Diretta di San Marino Rtv su web e Facebook

L'avvio della campagna vaccinale in territorio, insieme al piazzamento del bond sammarinese sui mercati internazionali e la relazione del Fondo Monetario al centro della conferenza stampa del Congresso di Stato che la San Marino Rtv a partire dalle 15 trasmetterà in diretta streaming sul sito web dell'emittente e sulla propria pagina Facebook. Per il Governo l'occasione di fare il punto sui risultati ottenuti nelle ultime due settimane.

