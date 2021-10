COVID 19 Vaccinazioni e Green Pass: Libera chiede risposte al Governo “Appare ormai chiaro – scrive il partito – che i sammarinesi dovranno fare da cavie con terze dosi eterologhe”

Vaccinazioni e Green Pass: Libera chiede risposte al Governo.

Libera interviene sul tema green pass e vaccinazioni chiedendo risposte al Governo: “La questione del certificato verde – scrivono in una nota – è stata gestita in ritardo e con i piedi; appare ormai chiaro che i sammarinesi dovranno fare da cavie per la terza dose con un farmaco approvato da Ema se vorranno circolare liberamente in Italia”.

“Vogliamo sapere – chiede Libera – quali sono i reali accordi presi con l'Italia per quanto riguarda la questione vaccini; la terza dose Pfizer è prevista solo per over 85, fragili, immunodepressi o riguarderà anche tutti colori che vogliono lavorare in Italia o banalmente andare al ristorante o in un museo?”.

Libera inoltre chiede anche a che punto sia la nomina del Consigliere per la Sanità Francesco Bevere: "Pare che l'assistente di Ciavatta, Bevere - scrivono - sia stato messo in stand by".

