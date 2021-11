Vaccinazioni: Libera e Repubblica Futura manifestano preoccupazioni

Libera torna a parlare di terze dosi e lo fa con una nota stampa. Prendiamo atto delle perplessità dell’Iss – scrivono - dopo la circolare italiana che va oltre ogni più pessimistica ipotesi e ci vuole rifilare non solo la terza, ma pure la quarta dose, con un cocktail vaccinale rispetto al quale vogliamo avere maggiori informazioni e rassicurazioni. Al di là dei possibili chiarimenti che dovessero arrivare – concludono - risulta piuttosto chiara la mancanza di dialogo e di peso specifico con l’Italia. Libera chiede trasparenza: Beccari e Ciavatta sono chiamati a riferire su come stanno le cose e quali soluzioni si intendono adottare.

Di rapporti scadenti con l'Italia parla anche Repubblica Futura in una nota. "Non c’è mai stata una volta che la nostra Segreteria alla Sanità e la nostra Segreteria agli Esteri non si siano trovati spiazzati da decisioni italiane" - scrivono. RF sottolinea che sarebbe stato importante predisporre una massiccia campagna informativa legata alle prevedibili preoccupazioni che il “mix” vaccinale potrebbe creare e ritengono sarebbe il momento di predisporre l'organizzazione della terza dose di vaccino a m-RNA a chi lo volesse fare dato che i 6 mesi stanno per passare.





