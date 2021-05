Vaccinazioni: via libera per i sammarinesi residenti in Italia. Ciavatta: "Sputnik miglior vaccino"

Via libera del Congresso alla vaccinazione dei sammarinesi residenti in Italia, con il pagamento di una quota di 50 euro. E’ una delle novità emerse in Commissione Sanità. In Aula il Segretario Ciavatta è intervenuto aggiornando sulla campagna, dopo il superamento delle 35mila dosi somministrate. “Un successo della struttura sanitaria”, lo ha definito. Ora si procede soprattutto con le seconde dosi. Visto, poi, il miglioramento dei dati del contagio, si tornerà a svolgere le attività sanitarie che hanno registrato uno stop o un rallentamento a causa dell’emergenza. Si va dunque verso la “normalizzazione” in ospedale e si punta, sul fronte vaccinale, all’aumento delle somministrazioni soprattutto per le fasce dai 24 ai 50 anni.









In Aula, dalle opposizioni, la richiesta di aggiornamenti sulla validità della tessera vaccinale, vista la futura ripresa dei viaggi. Per la mobilità il riferimento sarà il “green pass” europeo, ha spiegato Ciavatta, visto che la tessera è uno strumento interno. E in merito alle collaborazioni con Spallanzani e Università di Bologna, il Segretario alla Sanità parla dello Sputnik come “del miglior vaccino al mondo” visto che ha effetti positivi in oltre il 99% delle persone. E si continua a lavorare con il Ministero della Salute italiano per la vaccinazione di frontalieri e studenti. Si conta di arrivare in breve a una svolta.

In Commissione anche gli interventi dei vertici ISS sulla questione dei premi: un argomento caldo a livello politico, con Libera che chiede trasparenza su queste tematiche. Il direttore generale ISS Alessandra Bruschi ha difeso l’operato dei vertici dell’Istituto, parlando di obiettivi da raggiungere e di efficienza della macchina sanitaria. I 30mila euro di premi, ha affermato, non fanno andare in default l’Istituto. Ci sono 30 dirigenti, ha aggiunto, che prendono circa 300mila euro. Il dibattito tra maggioranza e opposizione si è dunque spostato sul tetto agli stipendi. Quello dei costi in crescita è un stato uno dei temi principali in Commissione, insieme al futuro Piano sanitario in fase di elaborazione: l’obiettivo principale sarà far frequentare l’ospedale ai cittadini solo in ultima istanza, puntando di più sulle cure in territorio.