Vaccini, a Roma l'incontro tra una delegazione di governo sammarinese e Matteo Salvini.

È iniziato l’incontro tra Matteo Salvini e la delegazione del governo di San Marino. Al centro del colloquio, il piano vaccinale. La delegazione di San Marino è composta dal Segretario Teodoro Lonfernini e i Consiglieri di maggioranza Marco Nicolini, Gaetano Troina e Denise Bronzetti. "Se l'Ue avesse fatto quello promesso non saremmo in questa situazione. Se San Marino finisce la vaccinazione ad aprile vuol dire che ha lavorato bene e noi dovremmo farlo meglio. "Mi piacerebbe ci fosse un accordo tra i nostri due governi, una collaborazione nel nome della salute e del lavoro. Da maggio anche economicamente, a San Marino cambia il mondo. Sto cercando di allacciare rapporti anche con Israele e India. Bisogna fare in fretta. A chi mi chiede, anche con vaccino russo? Io rispondo basta che funzioni". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, dopo aver incontrato la delegazione di San Marino.

