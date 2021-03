“Vaccini e Fake news”: incontro per la Scuola di Formazione Politica del PDCS

Il ruolo della politica nel diffondere una informazione corretta in ambito sanitario e nel combattere i fenomeni di disinformazione sui vaccini. E' il tema affrontato nell'incontro a distanza “Vaccini e fake news: sconfiggere il Coronavirus combattendo la disinformazione”, nell'ambito della Scuola di Formazione politica del PDCS. Presenti, insieme ai massimi esponenti del PPE come lo stesso Segretario generale Antonio Lopez-Isturiz White, il Presidente Pdcs Pasquale Valentini, il capodelegazione presso l'OSCE Oscar Mina e il presidente del Giovani DC Lorenzo Bugli.

Una riflessione su come le campagne di vaccinazione promosse dai Governi si siano trovate ad affrontare un fenomeno di disinformazione senza precedenti - che l'OMS già identifica come “infodemia” - e che mette a repentaglio l'efficacia dell'intera risposta sanitaria degli Stati al Coronavirus. A fianco, quale arma possano mettere in campo gli organismi internazionali e la politica, citando per esempio la campagna del PPE “A jab to fake news” e l'ordine del giorno promosso dal Pdcs per il contrasto alle fake news in materia vaccinale.



