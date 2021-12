Vaccini e green pass anche in Commissione Esteri

Anche in Commissione Esteri si è parlato di vaccini e green pass. A tenere banco - anche in Commissione Esteri - il confronto sia sul prolungamento della certificazione verde Covid-19 per i cittadini della Repubblica di San Marino in territorio italiano, in merito al quale il Segretario Beccari ha ricordato l'intensificarsi del confronto con il governo Draghi. Rischia infatti di crearsi un “limbo" - il vice presidente della commissione Nicola Renzi ha richiamato la sua personale situazione - per i possessori di un green pass sammarinese prossimo alla scadenza, alla luce dello slittamento delle prenotazioni dovuto alla possibile futura mancanza di dosi.

Per il resto in Commissione è arrivata la presa d'atto della Convenzione ILO: si tratta del primo trattato internazionale sulla violenza e le molestie nel mondo del lavoro, “grazie all'ordine del giorno che la Commissione aveva approvato il 13 maggio - spiega il Presidente della Commissione Paolo Rondelli - San Marino diventerà il terzo paese in Europa a ratificarla, dopo Italia e Grecia”.

Interessante, sul fronte internazionale, l'ordine del giorno votato all'unanimità sulla Bielorussia e maturato sia in seguito alla nota crisi umanitaria al confine che per quanto riguarda i diritti civili, politici e di libertà di stampa, che impegna il Segretario agli Esteri ed il Consiglio Grande e Generale a promuovere ogni forma di sostegno, condannando le violenze. Parere favorevole infine sulla concessione della residenza, per motivi artistici, al giovane direttore d'Orchestra Vincenzo Milletarì, 31 anni. Una delle promesse di maggior talento della sua generazione.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: