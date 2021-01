CONGRESSO DI STATO Vaccini: per le forniture si lavora anche sul fronte diplomatico, nel "rispetto dei protocolli" Diversi i temi trattati nell'ultima conferenza stampa del Congresso di Stato

"San Marino si sta dando da fare per ottenere i vaccini. Non credo che il nostro ruolo sia quello di andare al di fuori dei protocolli internazionali sottoscritti". A dirlo è il segretario alla Sanità Roberto Ciavatta nel commentare le notizie su un possibile impegno di San Marino per ottenere i vaccini direttamente dalle case farmaceutiche. Per ottenere le forniture si lavora anche a livello diplomatico. "Insieme al commissario Arcuri e alla nostra Ambasciata e alle altre ambasciate - dice il Segretario - ci stiamo muovendo per facilitare e velocizzare gli adempimenti per la consegna direttamente a San Marino".

L'auspicio resta quello di ricevere le prime dosi per fine mese mettendo, però, in conto i rallentamenti a livello internazionale, come spiegato nei giorni scorsi. "Confidiamo - prosegue Ciavatta - che le nostre dosi, essendo in numero limitato, non siano inficiate in modo negativo da questa situazione". La Segreteria guarda poi ai prossimi obiettivi, dal recepimento delle linee guida internazionali per 'aprire' il territorio alle case farmaceutiche estere al Piano sanitario e socio-sanitario, fino al nuovo ospedale e alla riforma previdenziale.

Altro tema sul tavolo è quello dei ristori. Il segretario al Turismo, Federico Pedini Amati, anticipa che una bozza del decreto è pronta e domani se ne discuterà con la maggioranza. Saranno un aiuto economico e un “accompagnamento – dice il Segretario - per la ripartenza”, per chi ha effettivamente avuto perdite. Il periodo di valutazione sarà soprattutto quello dal 24 dicembre al 7 gennaio, ma si analizzerà anche il mancato fatturato nell'anno passato. I primi effetti della norma sono attesi nelle prossime settimane.

Il responsabile della Giustizia, Massimo Andrea Ugolini, si sofferma sull'audizione con il direttore dell'Aass, su questioni come rifiuti, acque e fibra ottica e, in merito al "Caso titoli", sulla richiesta all'Avvocatura dello Stato di verificare se ci siano state “condotte che necessitano di maggiore attenzione”. Riferimento poi alla nomina dei sette magistrati avvenuta, dice, “in un clima costruttivo”.

Il segretario all'Istruzione, Andrea Belluzzi, interviene su un altro fronte caldo, la scuola, anticipando che domani si saprà se le Superiori torneranno in presenza. Per l'Infanzia, da febbraio, si partirà con due giorni a settimana a orario completo, con l'obiettivo di tornare alla normalità a marzo.

