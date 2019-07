Valentina Bollini (Civico10) lascia il Consiglio

Con una lettera alla Reggenza, Valentina Bollini ha rassegnato le proprie dimissioni irrevocabili da Consigliere. In Aula dal 2016 tra le fila di Civico10, da circa quattro mesi non partecipava più alle sedute consiliari. “Una assenza – scrive la Bollini – che deriva unicamente dalla volontà di dissociarmi e non votare più le scelte di questa maggioranza, oltre che dalla presa di coscienza, avvenuta nel tempo, dello scarso riguardo riservatomi dai membri del mio Movimento”.