DIBATTITO SULLA DEMOCRAZIA Valentini, Pdcs, "Politica troppo invasiva"; Zeppa, Rete, "La verifica non è finita" Stasera, a Serravalle, si chiude la festa dell'Amicizia . Alle 20:30 l'intervento in piazza del vicesegretario Manuel Ciavatta. Ieri sera il dibattito, tra politici di maggioranza e opposizione, sul tema della democrazia.

Ieri sera alla Festa dell'Amicizia il dibattito sulla democrazia. A fare gli onori di casa per la dc, insieme al Segretario agli Esteri Luca Beccari, il Presidente del Consiglio Centrale Pasquale Valentini: “Il compito della politica – dichiara Valentini – non deve essere quello di invadere tutto. Bisogna invece dire con chiarezza quali sono le proprie responsabilità e garantire ad ogni cittadino i diritti, a prescindere dall'appartenenza politica, dal ceto e da quelle che sono le sue condizioni. Viviamo una politica troppo invasiva e spesso non utilizziamo, per quello che sono, gli organismi che abbiamo”. Per Rossano Fabbri, di Movimento Ideali Socialisti, nel nostro paese, come in gran parte dell'Europa occidentale, non c'è un problema di democrazia, ma di effettività nella garanzia dei diritti. Dalibor Riccardi di Libera ritiene che il Consiglio rischia di essere esautorato perché le decisioni vengono prese fuori. Per Lorenzo Forcellini Reffi, di Domani Motus Liberi, è necessario che alle piccole forze politiche venga riconosciuta pari dignità con quelle grandi.

“La democrazia è partecipazione” ma nel paese - ha dichiarato Gian Nicola Berti di Npr - manca una corretta informazione e il cittadino che denuncia per diffamazione non ottiene giustizia. Gian Matteo Zeppa, di Rete, ritiene che San Marino è fortunata ad avere questo livello di democrazia ma mancano gli anticorpi per respingere attacchi come i decreti scritti in passato da Confuorti. Per Nicola Renzi, di Repubblica Futura, il sistema democratico a suffragio universale è una conquista storicamente giovanissima e non va mai data per scontata. Fondamentale il presidio dell'istruzione. Facendo l'esempio dell'Afghanistan il Segretario agli Esteri Luca Beccari ha detto che la democrazia non è impiantabile. Per quel che riguarda la situazione interna ha affermato che San Marino non ha ancora una definita linea di sviluppo e i grandi temi come le pensioni e l'equità fiscale richiedono un confronto allargato. Durante il dibattito Zeppa, di Rete, ha chiarito che la verifica di maggioranza non è chiusa mentre Beccari ha sottolineato che, in ogni caso, non è mai stata in discussione la tenuta del Governo. Gli esponenti d'opposizione hanno detto di non aver capito le reali ragioni della verifica e che, comunque, andrebbero comunicate chiaramente alla cittadinanza.

