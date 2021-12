GREEN PASS Validità Green Pass in Italia per i sammarinesi vaccinati Sputnik: Beccari fiducioso in proroga fino al 31 marzo

Con la fine dell'anno scade, in Italia, l'esenzione all'obbligo di green pass per i sammarinesi vaccinati sputnik. Nell'ultima puntata di Palazzo Pubblico il segretario agli esteri Beccari si è dichiarato fiducioso per un'ulteriore proroga fino al 31 marzo, attraverso un decreto del Governo italiano o con il maxiemendamento alla finanziaria.

