Valutazione Greco, Crescentini: “Piena disponibilità di San Marino a fornire chiarimenti, nell'ottica della collaborazione”

Quattro giorni di incontri, esperti in loco per porre domande e ricevere chiarimenti rispetto al questionario che la Repubblica ha restituito, nei mesi scorsi. Tema del monitoraggio è quello della lotta alla corruzione e dell'integrità delle alte funzioni esecutive: membri di Governo; alti funzionari dello Stato, quali staff di Segreterie e Direttori di Dipartimento; Direzione della Funzione Pubblica, della Finanza Pubblica e relativa Commissione di controllo; i tre Corpi di Polizia.

“Molto approfondite le domande, molto attenti i rapporteur – spiega il Capo della Delegazione di San Marino presso il GRECO, Giovanna Crescentini -. Ci hanno rivolto queste richieste di chiarimento e il feedback è positivo, nel senso della disponibilità offerta da San Marino a fare chiarezza, a dare i dati, a dare indicazioni, a rilevare le problematicità. Non è un esame, non è che si è promossi o bocciati; l'ottica con cui tutti i confronti sono stati portati avanti, anche su sollecitazione dei delegati GRECO, è quella di una collaborazione, è capire e dove non si è 'compliance', come dicono loro, fornire i suggerimenti più opportuni, considerata la nostra realtà territoriale, ordinamentale, statuale”.

Il team di valutatori ha ricevuto anche rappresentanze della stampa, dell’Università di San Marino, dei sindacati e dell’Ordine degli Avvocati e Notai. E proprio nell'ultima giornata di missione, il colloquio con il Segretario agli Esteri, Luca Beccari “Insieme al Segretario di Stato – prosegue Giovanna Crescentini - abbiamo convenuto sul fatto che questo è un momento particolarmente opportuno. Il GRECO invierà il suo rapporto di valutazione, che verrà adottato nella plenaria di novembre prossimo e dal quale poi scaturiranno gli eventuali suggerimenti per riformare, per modificare, per integrare il nostro ordinamento. Quindi, in un momento in cui ci sarà già un esecutivo formato, già avviato nella sua attività di questa corrente legislatura e, quindi, con tutte le potenzialità di poter intervenire anche de iure condendo, laddove ci fossero delle mancanze".

Nel video, l'intervista al Capo della Delegazione di San Marino presso il GRECO, Giovanna Crescentini