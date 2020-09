Valutazione Moneyval al via, Beccari: “Sono fiducioso, abbiamo fatto progressi enormi” 5° round di valutazione. Esperti sul Titano fino al 9 ottobre

Avviata al Teatro Titano la visita del Moneyval, Comitato di Esperti per la valutazione delle misure contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento al terrorismo. Oltre dieci giorni di confronto con tutti i soggetti interessati – istituzioni, forze dell'ordine, uffici. Lavori avviati proprio con l'incontro con i Segretari agli Esteri, Luca Beccari e alle Finanze, Marco Gatti. Hanno ricordato il percorso virtuoso intrapreso da San Marino già a partire dal 2008 e che ha portato ad un progressivo allineamento agli standard internazionali, sia attraverso un adeguamento normativo, sia – ha ricordato Gatti – con la trasformazione della nostra economia, eliminando elementi di rischio. Un prezzo anche alto per il sistema in termini di perdite, con un calo nella raccolta dai 15 ai 7 miliardi, ma compensato da una economia trasparente che – ha detto – rafforza l'indipendenza del Paese e funge da antidoto all'insediarsi della criminalità”.

Cambiamento per la trasparenza, richiamata anche dal segretario Beccari che ha citato, fra gli altri, i tanti accordi sullo scambio di informazioni siglati con altrettanti Paesi e ricordando l'attività della Commissione Tecnica di Coordinamento Nazionale. “San Marino – ha detto - ha imboccato da anni una strada di implementazione degli standard internazionali in materia di cooperazioni, antiriciclaggio, lotta al terrorismo, anticorruzione. Questo appuntamento fa parte di un percorso iniziato più di 10 anni e ha visto il Paese fare passi da gigante. Oggi siamo tra i paesi più virtuosi dal punto di vista del recepimento degli standard. Questo richiede naturalmente un grande sforzo, costanza, capacità di intercettare i mutamenti e individuare le nuove minacce, sempre pronti a mettere in campo contromisure. Sono fiducioso – conclude - che questo nuovo ciclo di valutazione darà conto degli enormi progressi fatti dal nostro Paese, in un'ottica di continuità”.



