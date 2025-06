"Varano": Alleanza Riformista esorta la politica "ad un percorso consapevole di ricostruzione"

"Si chiude una lunga pagina, si apre una nuova prospettiva per San Marino": così Alleanza Riformista all'indomani del decreto di archiviazione sulla vicenda Varano che ha colpito duramente la Cassa di Risparmio e la sua controllata Delta. "Un caso che ha avuto risvolti non solo giudiziari ma anche profondamente mediatici e politici, - fa notare AR, ricordando come nella relazione finale della Commissione consiliare d'Inchiesta nel 2015, emersero "tutte le contraddizioni e fragilità di un impianto accusatorio che, già allora, mostrava la sua inconsistenza". In questo quadro, Alleanza Riformista "ritiene doveroso aprire anche una riflessione concreta sul tema dei risarcimenti morali, reputazionali ed economici".

"Il venir meno di ogni pendenza giudiziaria, insieme ai 15 anni di percorso per allineare San Marino agli standard internazionali, apre oggi una nuova stagione - sottolinea il partito -, la verità finalmente affermata impone alla politica di attivare un percorso consapevole di ricostruzione, volto a rafforzare ulteriormente la credibilità del Paese, a rinsaldare le relazioni e a trasformare in opportunità concrete - conclude - quanto per troppo tempo è rimasto bloccato da pregiudizi e sospetti".