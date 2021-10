Variante Prg: Rete, "Possibilità di costruire sui terreni pubblici ma con diritto di superficie in uso"

Variante Prg: Rete, "Possibilità di costruire sui terreni pubblici ma con diritto di superficie in uso".

In vista della discussione in Consiglio della variante all'attuale PRG, serata pubblica di Rete, a Faetano, sull'utilizzo dei terreni pubblici. Nell'occasione il movimento ha ripercorso le varie tappe segnate dalle delibere in materia: “Il nostro obiettivo – sostengono - è quello di proteggere e incrementare il patrimonio immobiliare dello Stato promuovendo lo sviluppo dell'economia, offrendo la possibilità di concedere terreni pubblici anche con strumenti alternativi alla vendita, possibilità che dovrà comunque avere condizioni di trasparenza e uguaglianza”.

Rete si conferma favorevole agli investimenti produttivi privati virtuosi, ma ribadisce che lo Stato deve offrire agli imprenditori la possibilità di costruire sui terreni dello Stato ma con diritto di superficie in uso anche a lunghissimo termine. “Così facendo - concludono - si potrà conservare il patrimonio pubblico, fare investimenti reali e impedire speculazioni tutelando l'interesse dei cittadini”.

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: