CONSIGLIO GRANDE E GENERALE Variazione di Bilancio: in aula fino alle tre di notte Prosegue il muro contro muro tra maggioranza e opposizione. Esaminati 16 emendamenti su 64. Le minoranze chiedono di ritirare l'aumento da 8 a 11 dei dipartimenti della Pa ma le forze di Governo non cedono e si prosegue ad oltranza

L'esame in aula dei numerosi emendamenti alla Variazione di Bilancio è proseguito fino alle 3 di questa notte, quando la Reggenza ha sospeso i lavori che riprenderanno oggi alle 15. Finora ne sono stati votati 16 su 64, pari a 17 pagine delle 81 complessive. Di questo passo tutta la sessione consiliare, convocata nel pomeriggio e nella sera di oggi e nella mattinata e nel pomeriggio di domani, rischia di essere impiegata nell'approvazione del provvedimento, facendo slittare a quella successiva i tanti commi previsti all'ordine del giorno, compresi i decreti in attesa di ratifica.

Falliti, finora, i tentativi di mediazione per snellire i tempi. Nodo del contendere l'emendamento aggiuntivo del Governo di un nuovo articolo 2bis, che eleva da 8 a 11 i dipartimenti della Pubblica Amministrazione. L'opposizione chiede alla maggioranza di ritirarlo per normare la materia in maniera organica, nell'ambito delle prossime riforme istituzionali. In cambio offre disponibilità a ritirare i suoi numerosi emendamenti, per velocizzare l'approvazione della Variazione di Bilancio, ma le forze di Governo non cedono e quindi si sta proseguendo ad oltranza, con il muro contro muro anche se sotto traccia continuano i tentativi alla ricerca di un'intesa per sbloccare la situazione.

