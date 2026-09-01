SETTORE BANCARIO

Vendita Bsm: l'opposizione chiede la convocazione urgente della Commissione Finanze

L'obiettivo è audire i vertici di Banca Centrale e il Governo. L'Ente Cassa Faetano prosegue la trattativa con Hera Partecipazioni One Spa e sono arrivate anche nuove manifestazioni di interesse