SETTORE BANCARIO Vendita Bsm: l'opposizione chiede la convocazione urgente della Commissione Finanze L'obiettivo è audire i vertici di Banca Centrale e il Governo. L'Ente Cassa Faetano prosegue la trattativa con Hera Partecipazioni One Spa e sono arrivate anche nuove manifestazioni di interesse

Vendita Bsm: l'opposizione chiede la convocazione urgente della Commissione Finanze.

I commissari di opposizione – Sara Conti e Nicola Renzi di Rf, Gaetano Troina di Dml ed Emanuele Santi di Rete – chiedono, alla Presidente Silvia Cecchetti, la convocazione urgente della Commissione Finanze, entro il 15 settembre. Obiettivo: audire il Governo e i vertici di Banca Centrale sulla situazione del sistema bancario e, in particolare, sul futuro di Banca di San Marino.

La richiesta arriva dopo le dichiarazioni rese in Consiglio da alcuni Segretari di Stato, che – riferiscono i commissari di opposizione - hanno auspicato la predisposizione di un “Piano B” in merito alla possibile vendita dell'istituto. L’opposizione lamenta di non aver ricevuto in questi mesi adeguati riferimenti e aggiornamenti sulle iniziative in corso.

Intanto, il direttivo dell’Ente Cassa di Faetano conferma la prosecuzione della trattativa con Hera Partecipazioni One Spa per la possibile acquisizione di Banca di San Marino. Sul tavolo sarebbero tuttavia arrivate anche altre manifestazioni di interesse, che il direttivo sta valutando.

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