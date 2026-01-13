IMMOBILE STORICO Vendita di Villa Filippi, la Giunta di Montegiardino: "Il Congresso di Stato eserciti il diritto di prelazione" Dure critiche alla messa sul mercato da parte di Carisp: "Inaccettabile l'assenza di vincoli di destinazione". E propone di "trasformare la Villa in un polo culturale, formativo e identitario, capace di generare valore per la Comunità e per il Paese"

"Il Congresso di Stato eserciti il diritto di prelazione, evitando che Villa Filippi finisca sul mercato senza tutele; Successivamente, si avviino sinergie trasparenti e virtuose con il privato, finalizzate a trasformare Villa Filippi in un polo culturale, formativo e identitario, capace di generare valore per la Comunità e per il Paese intero."

È questa la proposta della Giunta di Castello di Montegiardino che, in una nota, critica la scelta di Cassa di Risparmio di mettere in vendita l'immobile storico. "Vedere oggi questo patrimonio svenduto al miglior offerente - tuona la Giunta - con una base d'asta di soli 500.000 euro e criteri puramente economici, rappresenta un grave rischio per la tutela del bene e per l'interesse collettivo".

Così, a pochi giorni dal termine del 15 gennaio per la presentazione delle offerte, Giacomo Rinaldi e colleghi invocano l'intervento del Governo. "Villa Filippi - aggiunge la Giunta - può e deve diventare un luogo di cultura, memoria e progettualità, non l’ennesima occasione perduta. Villa Filippi deve tornare ad essere un luogo vivo, non un’occasione di dismissione".

Quindi l'affondo: "San Marino deve cambiare passo, i beni di valore storico non si “liquidano”, si valorizzano nell’interesse della comunità". In chiusura la provocazione: "Se davvero la scelta è quella di consegnare Villa Filippi alla speculazione, la Giunta di Castello di Montegiardino valuterà essa stessa l’ipotesi di inoltrare una proposta di acquisto, per difendere fino in fondo un bene che appartiene alla storia e all’identità della Repubblica". La Giunta continuerà a seguire la vicenda, "chiedendo trasparenza, tutela e un percorso che restituisca dignità e futuro a Villa Filippi. Certamente non staremo a guardare" conclude.

