CIOCCOLATI Vento in Centro Storico, Pedini Amati: “Situazione incredibile, danni alle strutture”

“È stata una situazione incredibile”. Così il Segretario al Turismo, Federico Pedini Amati sulle condizioni meteo che stanno colpendo il Centro Storico, con raffiche di vento fino a 90 chilometri orari, nel pieno del Ponte di Ognissanti e della manifestazione CioccolaTi. “Ci sono stati anche danni materiali alle infrastrutture che dovevano essere installate – prosegue Pedini Amati – e abbiamo provato a tamponare con le casine del Natale. Ci riserviamo di riprendere questo tipo di iniziativa, di evento. Il problema vero è che adesso, con questo livello di condizioni meteorologiche, sono a rischio anche altre installazioni e altri eventi che avremmo dovuto programmare, da qui al prossimo mese, sull'esterno. Quindi io mi auguro che questa situazione ci dia un po' di tregua, anche per preparare il Natale delle Meraviglie, perché davvero se le condizioni sono queste … noi abbiamo dei tempi fisici da rispettare per le varie installazioni. È un disagio per tutti, per primi per noi, che abbiamo investito, stiamo investendo su San Marino per questo tipo di iniziative. Purtroppo, non ci possiamo fare niente”.

