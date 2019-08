Venturini chiude la Festa dell'Amicizia: "PDCS pronto a riprendere il ruolo di guida del paese"

Il segretario PDCS Giancarlo Venturini chiude la Festa dell'Amicizia e lo fa con un'analisi a tutto tondo sull'operato del governo.

Una bocciatura su tutta la linea, partendo dal "fallimento della politica estera". Emblematico, per Venturini "è il 'caso targhe' o meglio il 'caos targhe', che da oltre 10 mesi continua a rappresentare un grosso problema per le aziende sammarinesi messe in grave difficoltà da questa situazione". "Ad oggi - dice il Segretario PDCS - non è stato risolto ancora nulla". Critiche anche alla mancata trasparenza sulla trattativa sull'Accordo di Associazione con l'UE, "di cui poco o nulla si sa nel merito". "Il contenuto - attacca - resta ancora un segreto di Stato, alla faccia della tanto sbandierata politica della trasparenza e della condivisione di Adesso.sm".

Spazio anche alla crisi del sistema bancario, partendo dalla risoluzione della vicenda di Banca CIS. Un risultato che, per Venturini, "è stato possibile solo grazie al senso dello Stato dei partiti di opposizione e delle parti Sociali". Nel rivendicare l'operato del PDCS, che "non ha sottomesso la ragione alla demagogia", chiede che dalla maggioranza "emerga chi è in grado di riconoscere gli errori commessi". Fra questi ricorda "la chiusura di Asset Banca, l’approvazione di un bilancio liquidatorio di Cassa di Risparmio e la svendita dei crediti Delta". Un accenno anche alla Commissione d'inchiesta su Banca CIS, che "dovrà assolutamente chiarire come si sono svolti i fatti e quali sono le responsabilità politiche di chi ha diretto quelle scelte". "Non vogliamo e non possiamo permetterci - prosegue - che a pagare siano i cittadini"

Una forte critica anche alle decisioni prese in ambito scolastico, con "scelte basate solo sulla logica dell’emergenza e su fattori economici, senza tenere in nessun conto la qualità della didattica, i bisogni educativi sempre più diversificati, la personalizzazione e l’inclusione, le necessità organizzative delle varie realtà scolastiche." Il dito viene anche puntato su altri settori. "La sanità è allo sbando, il Turismo è inesistente, l’economia è in piena crisi, i nuovi posti di lavoro sempre più sbilanciati in favore dei frontalieri", attacca Venturini.

Da qui la richiesta che si prenda atto del "fallimento dell’indirizzo politico voluto da Adesso.sm". Per Venturini il PDCS è "pronto a riprendere il ruolo di guida del Paese per evitare che si creino nuove condizioni per pericolose involuzioni". Partendo dalla conferenza programmatica del partito dello scorso novembre il segretario ribadisce l'approccio sul metodo, che parte dalla "condivisione e consapevole partecipazione di tutte le realtà interessate". Da qui la richiesta di "una svolta che ricrei le condizioni per una azione politica comune e ampiamente condivisa che faccia ripartire San Marino e abbia nell’equità e nella solidarietà i suoi capisaldi." "Il PDCS - conclude – saprà fare la sua parte al servizio della libertà, della giustizia e del progresso, al servizio dei sammarinesi e della nostra Repubblica."

