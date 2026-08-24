Venturini: "Fino a ieri abbiamo amministrato l’emergenza. Oggi governiamo il futuro"

"Fino a ieri abbiamo dovuto amministrare l’emergenza. Oggi stiamo governando il futuro". Sotto le luci della 53ª Festa dell’Amicizia, il Segretario Politico del PDCS, Gian Carlo Venturini, traccia il bilancio di una stagione di svolta per San Marino, rivendicando con chiarezza il lavoro del Governo. Un intervento aperto dal significato della storica visita di Papa Leone XIV e dal ricordo commosso di figure simbolo della DC, come Mariella Mularoni, “una madre, un’insegnante, una donna delle istituzioni, una rappresentante vera ed autorevole della Democrazia Cristiana, un Segretario di Stato. Una persona capace di vivere ogni responsabilità con equilibrio, gentilezza, determinazione e profondo senso del dovere”.

Venturini snocciola i dati che, a suo giudizio, attestano la ritrovata credibilità del Paese: il calo del rapporto debito/PIL, la crescita dei rating internazionali e la raccolta bancaria tornata sopra i 7 miliardi di euro, per la prima volta dal 2015. Un risanamento che, sottolinea, ha consentito di abbassare le tariffe energetiche, ridurre i prezzi dei carburanti, sostenere le famiglie con l’aumento degli assegni e accompagnare la crescita dell’occupazione privata, con oltre 3.000 occupati in più. “Non abbiamo nascosto i problemi. Abbiamo scelto di affrontarli. I risultati di bilancio e il miglioramento della posizione finanziaria della Repubblica dimostrano che il lavoro svolto sta producendo effetti concreti e positivi”.

Il 2026 viene indicato come l’anno della svolta storica verso l’Europa. Venturini ribadisce la natura del percorso: un Accordo di Associazione, atteso alla firma in autunno, e non un’adesione all’Ue, che consentirà l’accesso al mercato unico mantenendo le peculiarità e l’identità sammarinese. Parallelamente, il PDCS si prepara a un salto di qualità internazionale: dopo oltre trent’anni come partito osservatore, diventa Partito Associato al PPE, partecipando direttamente ai processi decisionali della famiglia popolare europea.

Capitolo centrale resta la Sanità, con gli auguri al neo-Segretario Massimo Andrea Ugolini. Il modello della DC è netto: "Crediamo in un ospedale capace di curare i sammarinesi a San Marino", dice Venturini, puntando a portare in Repubblica ulteriori professionalità e competenze, laddove possibile, invece di mandare i pazienti fuori territorio. Priorità, dunque, alla medicina territoriale, alla riduzione delle liste d’attesa, agli investimenti nella prevenzione e alla tutela di anziani e persone con disabilità.

Guardando al futuro, il Segretario DC traccia le linee per una maggiore autonomia strategica nei settori delle energie rinnovabili, della gestione delle risorse idriche e della digitalizzazione, insieme a una programmazione pluriennale per turismo e infrastrutture.

Sul piano politico, Venturini risponde alle "Cassandre" che avevano scommesso sulla caduta dell’Esecutivo e rivendica la solidità della maggioranza, mantenendo però aperta la porta al dialogo con le opposizioni sui grandi temi strategici, perché “dialogare – sottolinea il Segretario del PDCS - non significa rinunciare alle proprie idee né attenuare le differenze politiche. Significa, al contrario, avere una posizione coerente e forte, con la consapevolezza di ricercare un confronto volto ad ottenere un risultato utile per il Paese”.

“Il 2026 ci consegna risultati importanti, ma ogni traguardo porta con sé una nuova responsabilità”, conclude Venturini, richiamando la piazza allo spirito di servizio, unità e fiducia, per trasformare la stabilità ritrovata in opportunità concrete per famiglie, imprese, lavoratori e giovani.







