Venturini: “Odg Rete, atto di sfiducia a Gatti. Valutiamo se c'è unità di intenti in questo scorcio di legislatura”

Nel video l'intervista a Giancarlo Venturini

Dibattito piuttosto animato anche in seno a Direzione e Gruppo consiliare Dc sulla situazione generata dall'Ordine del giorno di Rete nel Consiglio straordinario di sabato scorso. Approfondimenti tuttora in corso.

Intanto il segretario politico, Gian Carlo Venturini tira le fila della discussione interna al partito, in attesa di affrontare la seduta consiliare di maggio che si aprirà la prossima settimana.

"In primo luogo - osserva il segretario politico del Pdcs - dobbiamo cercare di capire se c'è un'unità di intenti su questo ultimo scorcio di legislatura sulle cose da fare all'interno della maggioranza. Per quanto riguarda l'ordine del giorno di Rete credo che così com'è stato formulato e presentato possa sembrare un atto di sfiducia nei confronti del Segretario Gatti. Credo che il contesto che debba essere tenuto in considerazione sia un altro: non soltanto le imposizioni e quindi l'aumento della tassazione alle imprese e alle famiglie che sono già in difficoltà, ma anche cercare di vedere quelli che sono gli interventi che sono necessari pe ridurre la spesa corrente e magari favorire gli investimenti e lo sviluppo, quindi nuove entrate".

Un atto, quello dell'alleato, accolto con un certo nervosismo: crisi vicina o lontana? "Vedremo nei prossimi giorni, abbiamo iniziato questo approfondimento che proseguirà anche nei prossimi giorni all'interno della Direzione e del Gruppo Consiliare, poi vedremo anche l'esito di quelle che sono le valutazioni e le posizioni di tutte le altre forze politiche di maggioranza".