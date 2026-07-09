CONGRESSO DI STATO Venturini rinuncia alla Sanità. Il commento degli alleati Passo indietro del Segretario politico del PDCS per tutelare le istituzioni. Ugolini torna il nome più accreditato. I partiti di Governo elogiano la scelta.

Venturini rinuncia alla Sanità. Il commento degli alleati.

La Direzione del PDCS mette un punto politico al groviglio interpretativo sulla cosiddetta "legge dei dieci anni", prendendo ufficialmente atto della decisione di Gian Carlo Venturini di fare un passo indietro. Il Segretario politico ha ritirato la propria disponibilità a guidare la Segreteria di Stato alla Sanità, una scelta che il partito definisce dettata da spirito di servizio e senso di responsabilità, per tutelare la stabilità del Governo ed evitare uno scontro istituzionale.

Dietro una nota ricca di riferimenti giuridici emerge la linea di via delle Scalette. Venturini era stato designato all'unanimità e, fino a quel momento, nessun ufficio competente aveva sollevato incompatibilità. Solo in un secondo momento sono emersi dubbi sulla retroattività della legge del 2011 e possibili profili di incostituzionalità. Un quadro che ha spinto Venturini a rinunciare, per evitare che una controversia interpretativa finisse per paralizzare l'azione politica.

Il Pdcs, al tempo stesso, continua a mettere in discussione la solidità della norma. Il ritiro di Venturini riapre ora la corsa alla Sanità e riporta in pole position Massimo Andrea Ugolini, che si era fatto da parte proprio quando Venturini aveva manifestato la disponibilità ad assumere l'incarico. La nomina del nuovo Segretario di Stato sarà all'ordine del giorno del prossimo Consiglio Grande e Generale. Ma come l'hanno presa gli alleati?

“In un mondo in cui tutti fanno passi avanti mettendo se stessi al primo posto, non si può che apprezzare chi fa un passo indietro per senso delle istituzioni” – commenta il Segretario di Alleanza Riformista Gian Nicola Berti. Per il presidente di Libera Giuseppe Maria Morganti, la DC ha gestito la vicenda con correttezza, evitando "una piccola forzatura" e scongiurando un dibattito destinato a monopolizzare il prossimo Consiglio, chiamato invece a discutere provvedimenti importanti, come la legge sulla famiglia, che è ciò che interessa ai cittadini.

Sulla stessa linea il Segretario del PSD, Luca Lazzari, che riconosce a Venturini il senso delle istituzioni: "Ha scelto la strada che riteneva migliore per evitare che una questione interpretativa continuasse a pesare sul lavoro di Governo e maggioranza. Un gesto che merita rispetto”. Ora, aggiunge, è tempo di voltare pagina e restituire rapidamente all'ISS una guida politica autorevole, capace di concentrarsi sulle riforme e sulle risposte che i cittadini si aspettano.

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