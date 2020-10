Venturini si ricandida e guarda ad un Congresso che dia impulso all'azione di Governo

Conferenza stampa PDCS

Il XXI esimo Congresso della Dc cade in un momento particolare, segnato dall'emergenza sanitaria. Lo sa bene il Segretario uscente Giancarlo Venturini che ad Aprile, nella prima ondata di Covid, aveva già dovuto rinviare l'appuntamento. Ora però ci siamo: il Congresso si aprirà domani al Kursaal e sarà incentrato sulla persona, che va sostenuta in questo periodo di incertezza, puntando sulla formazione – spiega il Segretario dei Giovani DC Lorenzo Bugli. Sul piano politico dovrà essere il Congresso del rilancio dell'azione del partito, tornato a governare dopo tre anni di opposizione – afferma il capogruppo Francesco Mussoni, che si dice convinto che il Congresso confermerà una Dc forte, unita, coordinata, che si preoccupa del paese e delle azioni future. “Cercheremo di riportare nella nostra assise un dibattito sulle cose da fare – chiarisce Venturini, guardando ad un Congresso che non sia solo di impulso all'azione del partito ma anche a quella del Governo “che ha necessità – spiega - di portare a compimento il programma concordato fra le varie forze politiche”. Importanti ospiti italiani ed europei avevano dato la loro disponibilità ma a causa di restrizioni e quarantene non tutti potranno essere presenti. Come il Presidente del PPE Donald Tusk, che aveva confermato giovedì scorso ma che poi ha dovuto declinare per le misure anticovid adottate a livello Europeo.





“Ha inviato un video messaggio – dice il Segretario - con l'impegno di venire a trovarci a San Marino non appena potrà tornare a viaggiare. Ha piacere di essere qui con noi”. Venerdì i lavori si apriranno con la relazione del Segretario e i saluti di partiti e Associazioni mentre Sabato sarà giorno del dibattito sui temi centrali del programma di governo e dell'esame delle proposte di modifica allo Statuto. Domenica, giornata di chiusura, dopo la replica del Segretario la mozione conclusiva e le votazioni per il rinnovo delle cariche, con Giancarlo Venturini che si ricandiderà alla guida partito. “È ovvio che in questa fase penso di ricandidarmi. Poi saranno i delegati a valutare quali saranno le persone più idonee a ricoprire il ruolo in questo momento particolare della storia del partito e del paese. Vedremo quali candidati che si presenteranno”.