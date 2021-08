Verifica di maggioranza: occhi puntati sul nodo Iss. Si discute sulla ridefinizione del Comitato Esecutivo

Prosegue la verifica di maggioranza. Rete, Pdcs, DOMANI Motus Liberi e Noi per la Repubblica, tutti concordi sull'urgenza di prevedere una serie di incontri per affrontare le principali criticità con l'obiettivo – ribadiscono - di “andare avanti” e di “realizzare compiutamente il programma di Governo”.

A Murata la seconda riunione, allargata oggi ai membri dell'Esecutivo. Bocche pressoché cucite ma sembra che il confronto si sia svolto in un clima abbastanza disteso. Tema caldo: l'Iss, dopo le dimissioni del Direttore Generale, Alessandra Bruschi. In corso ragionamenti sulla ridefinizione del Comitato Esecutivo dell'Istituto. Prossimo confronto già fissato per il 10 agosto.