Verifica di maggioranza: restano le distanze. Rete: "Perdurano le criticità".

Prosegue anche nella canicola ferragostana la verifica di maggioranza sollecitata a fine luglio da Rete "per valutare se ci siano ancora le condizioni per un Governo dei 44”. Forze politiche e membri del Congresso di Stato si sono incontrati sempre alla sala Ex International di Borgo Maggiore. Riunione durata l'intero pomeriggio e anche questa volta molto partecipata. Riserbo sui temi specifici al centro della discussione ma pare che i nodi fatichino a sciogliersi.

Secondo Rete “perdurano forti criticità”: non ci sarebbe la volontà di andare a fondo dei problemi. Il movimento si dice disponibile ad andare avanti ma non a tutti i costi: prima vanno risolte alcune questioni prioritarie.

Probabile che la verifica possa continuare ancora a lungo.

