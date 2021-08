Verifica di maggioranza: si punta a chiudere prima della Festa dell'Amicizia e del Consiglio Riunione nel pomeriggio: riserbo sugli esiti. Presenti tutte le forze politiche che sostengono il Governo e alcuni Segretari di Stato.

Verifica di maggioranza: si punta a chiudere prima della Festa dell'Amicizia e del Consiglio.

Nuovo incontro nel pomeriggio nell'ambito della verifica di maggioranza richiesta a fine luglio dal Movimento Rete. La riunione, tenutasi all'ex International di Borgo Maggiore, è stata molto partecipata. Circa una trentina i presenti, in rappresentanza di tutte le forze della maggioranza, compresi alcuni membri di Governo. Sui contenuti c'è riserbo. Alcuni dei partecipanti , contattati, non hanno rilasciato dichiarazioni. Nelle precedenti riunioni al centro del confronto il dossier Iss ed anche la richiesta di una maggiore condivisione nelle proposte legislative. Probabile che la verifica prosegua nelle prossime settimane, per chiudersi prima di due appuntamenti politici di rilievo: la Festa dell'Amicizia e a seguire la seduta del Consiglio, vero banco di prova per la maggioranza, con provvedimenti di peso come la cartolarizzazione degli Npl, in seconda lettura, e la riforma dell'ordinamento giudiziario e del codice di procedura penale, in prima.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: