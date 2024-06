Verso il Governo: ancora nessuna fumata bianca dalle 2 coalizioni. Incombe la deadline del 27 giugno Colloqui sin dalla mattinata, a Via delle Scalette, fra i rappresentanti delle 4 Liste. Fasi convulse; si cerca una sintesi. Convocata una Direzione DC nel tardo pomeriggio

Scongiurare lo scenario di un ballottaggio: questo – pare - l'imperativo categorico per i partecipanti alla maratona di Via delle Scalette. Cui si sarebbe arrivati con vari nodi da sciogliere e poche certezze; fra le quali la probabile assenza di un'ulteriore opportunità di confronto, viste le tempistiche. Domani, infatti, la scadenza del mandato affidato a Democrazia e Libertà.

Che il clima – tra le forze chiamate a formare la nuova maggioranza – fosse ancora tutt'altro che disteso, lo si era intuito già dopo l'Ufficio politico di Alleanza Riformista. Che oltre al vaglio dell'intesa preliminare sull'azione di governo, si sarebbe soffermato sull'ottenimento della Segreteria al Territorio. La stessa sulla quale tuttavia punterebbe Libera, che ieri sera aveva riunito d'urgenza un Direttivo. La seconda Lista più votata alle elezioni avrebbe rivendicato il diritto a fare quantomeno la terza scelta; dopo la ventilata opzione DC sui due dicasteri del Begni: Esteri e Finanze. D'obbligo – nell'analisi di queste dinamiche - il condizionale; vista la poca propensione a sbottonarsi dei protagonisti delle consultazioni. Anche questo, del resto, pareva un segnale poco incoraggiante: l'assenza, a partire da sabato, di una qualsiasi comunicazione ufficiale.

Cronaca di questa giornata decisiva affidata dunque alle poche indiscrezioni che stanno filtrando; da prendere ovviamente con beneficio d'inventario. Come i rumors di una riunione di AR, a margine dei colloqui; o delle difficoltà di venire a capo del dossier Segreterie. Puzzle di non agevole composizione per le 4 Liste; e a quanto pare con variabili sempre nuove. Da non escludere un rimescolamento delle caselle.

Anche la ripartizione di deleghe secondarie potrebbe contribuire al raggiungimento di intese. Al momento, comunque, non annunciate. Da decifrare la decisione dei rappresentanti della Democrazia Cristiana di convocare una Direzione nel tardo pomeriggio. Solo speculazioni su cosa possa preludere; e se il vertice fra Coalizioni sia destinato a proseguire anche in serata. Seppure vi siano feedback di una diffusa volontà, fra le varie forze, di uscire dall'impasse; e garantire un futuro Esecutivo supportato da numeri robusti. Non mancherebbe una certa fiducia.

