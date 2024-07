Verso il Governo: Consultazioni al via in casa Dc; partita forse chiusa in AR

Il primo passo della XXXI legislatura è stato fatto, ma ne mancano altri tre per darle pieno avvio. Dopo la nomina a Palazzo – ieri - della Giunta Permanente delle Elezioni, l'8 e il 9 del mese il parlamento tornerà a riunirsi per uno dei momenti più emozionanti: il giuramento dei consiglieri eletti, che avverrà dopo la relazione della Giunta delle Elezioni e la loro proclamazione.

Seguiranno il comma Comunicazioni e le considerazioni sulla consultazione del 9 giugno. La settimana del 15 sarà invece dedicata alla nomina del Congresso e alla discussione sul Programma di Governo. Entro quella data, quindi, la nuova maggioranza dovrà aver definito precisamente tutte le deleghe, anche secondarie, e messo nero su bianco quella che sarà l'azione dell'Esecutivo.

Riguardo ai nomi, il Pdcs ha avviato le consultazioni per decidere la propria squadra, fermo restando la conferma di Luca Beccari e Marco Gatti ad Esteri e Finanze. La decisione verrà presa venerdì. Scelta invece già fatta in casa di Libera e del Psd: siederanno in Congresso Matteo Ciacci, Alessandro Bevitori, Federico Pedini Amati e Andrea Belluzzi.

Partita che pare chiusa anche in Alleanza Riformista: si attende ancora l'ufficialità ma i rumors darebbero Segretario di Stato Rossano Fabbri, che sarebbe stato indicato nel ruolo durante la riunione di ieri.

