Verso il Governo: documento programmatico analizzato da AR. Nuovi incontri nel pomeriggio.

Si avvicina la dead line del 27 e per le forze politiche che stanno giocando la partita delle alleanze per formare la maggioranza di Governo sono giorni di incontri febbrili.

Dopo il via libera delle Direzioni di Pdcs, Libera e Psd, il documento programmatico per la prossima legislatura è approdato sul tavolo dell'Ufficio Politico di Alleanza Riformista. Bocche cucite sull'esito del confronto, nessuno vuole sbilanciarsi visto il momento particolarmente delicato. Non è quindi dato sapere se i contenuti di quel documento sono stati tutti avallati o se sono state apportate integrazioni. La legge elettorale – più volte criticata per i tempi stretti che impone – prevede un tour de force per trovare sintesi tra gli attori in gioco, ed AR nei giorni scorsi ha invocato un governo politico e non di compromesso, sostenuto da una maggioranza coesa, con una visione comune sulla San Marino del futuro. Oggi è previsto un nuovo incontro “informale” tra i componenti della coalizione Democrazia e Libertà a cui ne seguirà un altro allargato anche a Libera e PSD. Siamo all'ultimo miglio e c'è chi scommette che la partita verrà chiusa oggi.

Intanto è di ieri la notizia che l'avvocato Luca Della Balda, candidato in Libera e che, in caso di accordo di Governo, entrerebbe in Consiglio tra i ripescati, ha assunto la difesa di Daniele Guidi nel caso Titoli. Posizione che appare in contrasto con le battaglie del suo partito e che potrebbe aver creato imbarazzo e malcontento nella base. Questione di opportunità politica. Non resta quindi che attendere quali saranno le prossime mosse di Libera.

