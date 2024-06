Verso il Governo: il dietro le quinte di una trattativa estenuante

L'accordo è stato raggiunto sul filo di lana, non senza fatica. Quello che all'inizio doveva essere un percorso senza grossi inciampi si è invece rivelato una strada tutta in salita, mentre, col passare dei giorni, sfumava l'ambizione di tornare dalla Reggenza con l'intesa prima della scadenza. La partita delle Segreterie è stata più complessa del previsto, combattuta fino all'ultimo, in un vero e proprio braccio di ferro tra le due coalizioni, in particolare tra Alleanza Riformista e Libera. Chi era presente riferisce di momenti concitati e forti tensioni.

Oggetto del contendere sarebbe stato – secondo indiscrezioni - il Territorio, ambito da Libera – che in virtù del risultato elettorale rivendicava, dopo Esteri e Finanze blindate dalla Dc, la terza scelta. Ma proprio sul Territorio puntava Alleanza Riformista, intenzionata a vedere riconosciuto – con una Segreteria di peso - il suo ruolo di alleato leale della Dc nella coalizione uscita vincitrice dalle urne. Nessuno dei due sembrava intenzionato a mollare la presa. Fino a quando AR avrebbe posto sul tavolo, in alternativa, l'Industria, altra Segreteria nelle mire di Ciacci e i suoi, e che già si diceva sarebbe andata ad Alessandro Bevitori. Ecco quindi innescarsi un altro scontro, con il timore di dover continuare la trattativa ad oltranza, per non vedere saltare il banco. Alla fine, con sollievo di tutti, arriva l'intesa. A sbloccare le trattative, pare, l'assegnazione ad AR della delega allo sport, non senza ulteriori tensioni, questa volta col Psd.

Da quel che trapela a Libera andrebbero Territorio e Lavoro; al Psd Turismo ed Interni; ad AR Industria con delega allo Sport; alla DC Esteri, Finanze, Sanità, Giustizia ed Istruzione.

Ora, stretta l'alleanza in extremis e ricevuto il mandato dalla Reggenza, si torna al tavolo per la formazione del nuovo Governo. Si apre, dunque, un'altra partita delicata: quella delle deleghe. Sibillino il post sui social di Federico Pedini Amati: “adesso inizia il secondo tempo ed entro in campo anche io. Delle volte il goal si fa anche al 98'”. C'è chi prevede nuove battaglie, ma anche chi si dice fiducioso che, superato lo scoglio più grosso, gli animi siano più sereni. Sarà più facile trovare l'intesa? Ci sperano tutti. Per il bene della legislatura.

