CONSULTAZIONI Verso il Governo: si è aperta la partita delle Segreterie Nuovi incontri tra le Coalizioni in cerca della quadra sull'assegnazione delle poltrone in Congresso di Stato.

Maggioranza in dirittura d'arrivo mentre si avvicina la dead line del 27, giorno della scadenza del mandato. Dopo il via libera delle Direzioni di Pdcs, Libera e Psd, il documento programmatico per la prossima legislatura è approdato ieri sul tavolo dell'Ufficio Politico di Alleanza Riformista. La legge elettorale – più volte criticata per i tempi stretti – ha imposto un tour de force per trovare la sintesi, con AR che ha sin da subito invocato un governo politico e non di compromesso, sostenuto da una maggioranza coesa, con una visione comune del futuro, ritenendola condizione necessaria per garantire stabilità al Paese.

Dopo giorni di incontri febbrili, oggi l'ennesimo vertice per tirare le somme. Incontro prima tra i componenti della coalizione Democrazia e Libertà, a seguire allargato a Libera e PSD, che – a confronto in corso - ha riunito la coalizione per valutazioni. Le trattative, come spesso accade, sono un sottile gioco di equilibri ma anche prove di forza.

C'è chi chiede, chi rilancia, chi si impunta, chi cede. La partita delle Segreterie è particolarmente delicata e – trovata la quadra sui contenuti – è quella che si sta giocando in queste ore. Libera, ad esempio, avrebbe chiesto il Territorio, ambito – parrebbe – anche da Alleanza Riformista. Il Psd punterebbe, invece, agli Interni ma resta da sciogliere il nodo Turismo o Cultura. Matteo Ciacci e i suoi avrebbero inoltre posto, come condizione, l’azzeramento del Comitato Esecutivo Iss e la riscrittura del decreto sull’atto organizzativo. Il condizionale è d'obbligo, senza contare che in politica i colpi di scena sono sempre dietro l'angolo. Quel che è certo e che c'è un'altra partita che si preannuncia molto combattuta, quella sulle deleghe.

Si apprende intanto che la riunione tra le due coalizioni è stata riaggiornata a domani, per ulteriori approfondimenti. Questa sera Libera ha convocato un Direttivo urgente.

