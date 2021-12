Verso il nuovo Decreto, Ciavatta: “Terapia Intensiva: cinque ricoverati su sette non sono vaccinati”

Governo al lavoro, in queste ore, per la definizione del nuovo Decreto Legge che – alla luce del trend di altissimo contagio in territorio – mira ad inasprire le misure per il contenimento del virus. Il Segretario di Stato per la Sanità punta sull'importanza della campagna vaccinale e snocciola alcuni dati: “In terapia intensiva, su sette ricoverati cinque non si sono sottoposti a vaccino, quattro dei quali intubati e in gravi condizioni. Anche dei 16 pazienti in isolamento, - aggiunge - 10 risultano non vaccinati”.

Per quanto riguarda la deroga italiana al green pass sammarinese fino al 31 dicembre, Roberto Ciavatta riferisce di essere in contatto in queste ore, insieme al Segretario di Stato agli Esteri Luca Beccari, rispettivamente con il Ministero della Salute e la Farnesina, proprio per concordare il provvedimento all'interno del quale dovrebbe essere inserita la proroga. Questo – sottolinea – per darci tempi utili a completare la campagna vaccinale”.

E proprio sul fronte vaccini, arriva la rassicurazione che “non ci sarà alcuna interruzione nella somministrazione delle dosi booster”. Confermata dall'incontro di venerdì scorso con la struttura commissariale e Pfizer, la consegna di nuove forniture di vaccini tra il 10 e il 15 gennaio prossimi”.

