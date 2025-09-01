ESTERI Verso il riconoscimento dello stato di Palestina, a San Marino la ministra degli esteri palestinese A Palazzo Begni la Ministra Aghabekian Varsen, il nuovo Ambasciatore Designato di Palestina in Italia e San Marino, Mona Abuamara, e il Vicario della Custodia di Terra Santa, Padre Ibrahim Faltas

Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, ha ricevuto sabato pomeriggio in forma privata, la Ministra degli Affari Esteri della Palestina, Aghabekian Varsen, accompagnata dal nuovo Ambasciatore Designato di Palestina in Italia e San Marino, Mona Abuamara, e dal Vicario della Custodia di Terra Santa, Padre Ibrahim Faltas.

"È stata l’occasione - scrivono da Palazzo Begni - di discutere su temi di viva attualità, e di ripercorrere le posizioni in ambito multilaterale riferite all’attuale situazione in Medio-Oriente, nonché di rappresentare da parte sammarinese i passi più recenti compiuti da San Marino in direzione di una vicinanza concreta alla causa palestinese e al suo riconoscimento".

Poche ore prima anche il popolo sammarinese ProPal aveva manifestato a Lesignano il proprio no al "genocidio" e al "silenzio" sulla tragedia a Gaza.

