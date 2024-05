Verso il voto, la Commissione di Vigilanza approva la campagna di comunicazione di San Marino RTV

Verso le politiche del 9 giugno, verso l'apertura della campagna elettorale, dal 20 maggio al 7 giugno. Proseguono gli incontri per fissare regole e modalità della comunicazione istituzionale e sulla Emittente di Stato. Proprio ieri, la riunione della Commissione di Vigilanza, presieduta da Giovanni Lonfernini, insieme ai delegati di lista e ai rappresentanti delle Segreterie Interni e per l'Informazione: si è proceduto al sorteggio per definire le rotazioni nella partecipazione alle Tribune elettorali e all' "Appello al Voto" su San Marino RTV.

Saranno 34 tribune, in onda dopo i tg pomeridiano e serale, per tutti i giorni della campagna elettorale. Accanto agli spazi istituzionali regolamentati dalla Commissione di vigilanza, San Marino RTV proporrà trasmissioni giornalistiche autonome e complementari. 5 Speciali, distribuiti nei 20 giorni, seguiranno lo schema tipico dei talk-show.

Naturalmente, le due dirette televisive: nella serata del 9 giugno per seguire le fasi dello spoglio e del 10 giugno, per commentare i risultati, conoscere i voti di preferenza e la suddivisione dei seggi. Offerta informativa multicanale, allargata a Radio San Marino Classic; e grandi protagonisti saranno il web e i social RTV. I contenuti del piano editoriale erano stati condivisi nei giorni corsi: illustrati dal Caporedattore Centrale Silvia Pelliccioni e dal vice-direttore di Produzione Isabella Floris davanti ai rappresentanti di lista, al Segretario agli Interni Gian Nicola Berti e all'Informazione, Teodoro Lonfernini.

Un incontro che ha visto all'ordine del giorno, anche l'utilizzo da parte delle medesime liste e coalizioni degli spazi informativi loro riservati: accanto al sito istituzionale gestito dalla segreteria Interni www.elezioni.sm, verrà infatti acceso - sempre a partire da lunedì 20 maggio – il sito di propaganda politica, autogestito dalle forze in gara.