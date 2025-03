Verso l'8 marzo: Libera e Psd promuovono tavola rotonda sulla parità di genere

le interviste a Giulia Muratori e Ilaria Bacciocchi

La politica s'interroga sui passi da compiere per migliorare la condizione femminile in tutti gli ambiti della società. Libera e Psd allora chiamano a raccolta sindacati, categorie economiche e associazioni per un confronto a tutto tondo sulla parità di genere. Al centro numerose proposte con l'auspicio che si possano tradurre in interventi concreti. Una risposta decisa contro il gender gap che a San Marino è tutt'altro che assente. "Serata molto partecipata, abbiamo davvero gradito tutte le proposte che ci sono state fatte, - commenta Giulia Muratori, Segretaria Libera - ci siamo messi davvero in modalità di ascolto, per noi è un argomento importante quello della parità di genere e non c'è stata occasione migliore per poterci confrontare con la società civile e capire effettivamente quali sono le soluzioni concrete che si possono portare avanti. Penso alla donna nel mondo del lavoro, penso alla parità salariale, penso anche alla tutela delle donne, cercando di ridurre sempre di più quello che è il fenomeno della violenza sulle donne".

L'attenzione è alta anche alla luce degli appelli formulati dall'Authority per le Pari Opportunità: massimo l'impegno dei sindacati che di recente, guardando al Piano Nazionale Pluriennale per l’eliminazione della violenza, delle molestie e delle discriminazioni nel mondo del lavoro, si è tradotto nella nascita dell'Osservatorio sul fenomeno per iniziativa dell'Usl, e con l'inchiesta anonima online LOTTO, lanciata dalla Csu tramite questionario per raccogliere dati utili, con l'obiettivo di orientare le future azioni di sensibilizzazione e supporto. "Non solo un 8 marzo di celebrazioni, - rimarca Ilaria Bacciocchi, Psd - ma di lavoro con i sindacati, le parti economiche e anche la società civile. Diciamo che l'obiettivo di questo tavolo di confronto è quello di definire delle linee programmatiche che potranno esserci utile per l'intera legislatura. E questo è quello che noi confidiamo di portare avanti, definire dei progetti chiari, concisi e portare avanti un metodo di lavoro nuovo, di confronto, attraverso il quale si possono produrre dei risultati concreti per tutta la cittadinanza e soprattutto per le nostre donne".

Nel video le interviste a Giulia Muratori, Segretaria Libera e Ilaria Bacciocchi, Consigliere Psd.