SPECIALE RTV Verso l'Europa: SdS Esteri Beccari spiega un accordo 'storico' per il Paese

All'atto storico di allineamento all'Europa deve seguire un atto politico, cioè un atto di volontà, come l'Accordo di Associazione con l'Unione, che, inevitabilmente, sta generando un dibattito interno. Il Segretario agli Esteri lo ha spiegato nello speciale di San Marino Rtv “Verso l'Europa”, rispondendo alle sollecitazioni sul referendum: "Mi spiace che si parli più del referendum - ha detto il responsabile agli Esteri, che delle prospettive che porterà questo Accordo: da un rinnovato rapporto con l'Italia, alla possibilità lavorativa e di studio per i cittadini sammarinesi all'interno dell'Europa.

Al di là dei vantaggi per le persone, Luca Beccari spiega anche i vantaggi per l'economia del Paese.

