9 GIUGNO Verso le elezioni: AR: "Un futuro fondato su democrazia, libertà, sostenibilità e solidarietà" La proposta di una visione per dare nuova prospettiva alla vita dei cittadini

Democrazia, libertà, sostenibilità e solidarietà sono invece i quattro punti fermi che muovono l'azione di Alleanza Riformista, valori alla “base di un futuro più giusto e prospero per tutti i cittadini” - rimarcano. C'è il pilastro istituzionale a fondamento di una democrazia più inclusiva e partecipativa, “assicurando che la fiducia nei confronti delle istituzioni sia sempre al centro dell'agire politico”; e ancora, la libertà economica che si sostanzia nell'impegno a “creare un ambiente dinamico e competitivo, dove le imprese possano prosperare e dove il lavoro dignitoso e la giustizia sociale siano garantiti per tutti”; quindi, la sostenibilità ambientale, obiettivo che rende imprescindibile lavorare per promuovere politiche verdi a beneficio delle generazioni future. Infine il pilastro sociale, con la solidarietà come perno attorno alla quale costruire reti di supporto più forti per le fasce più vulnerabili e per promuovere politiche che assicurino equità e inclusione, istruzione di qualità, sanità universalmente accessibile. “La proposta di una visione, in poche parole, da realizzare – assicura AR - con determinazione e responsabilità”.

