Verso le elezioni, Dc: "Lavoriamo al programma, un progetto per il futuro del Paese" Accordo di associazione, sanità, territorio, istituzioni, problemi della gente da risolvere le priorità

Il termine di fine aprile per presentare liste e coalizioni è sempre più vicino, ma è ancora tutto in gioco. Il rebus delle alleanze, specie in casa Libera e Psd, non è ancora risolto. Tra le forze politiche c'è chi inizia a concentrarsi sui programmi.

La Dc, all'indomani della Direzione, fa sapere di essere concentrata proprio sui temi concreti. Nella serata di martedì 9 aprile il partito di via delle Scalette ha fatto il punto, al suo interno, sugli incontri degli ultimi tempi con diversi partiti per cercare potenziali intese. Ora “lavoriamo sul programma”, spiega il Pdcs. "Questo progetto dovrà dettare il futuro del Paese", afferma il segretario politico Gian Carlo Venturini che passa in rassegna le priorità: attuazione dell'Accordo di associazione con l'Ue, sanità, territorio, istituzioni. E l'equità, quindi "i problemi della gente, come quello della casa e del sostegno alle famiglie. Sono gli obiettivi prioritari della Democrazia Cristiana". Confermata la collaborazione con Alleanza Riformista.

Dal segretario del Pdcs, poi, la soddisfazione per i dati economici diffusi in occasione della visita del Fondo Monetario sul Titano. "Hanno evidenziato che la Repubblica sta meglio, rispetto a quattro anni fa e nonostante le difficoltà. Non lo diciamo noi, ma il Fondo. Ora attendiamo la conferma dal report. Questo ci riempie di soddisfazione per il lavoro fatto e riconosciuto da organismi internazionali come l'Fmi".

Nel servizio l'intervista a Gian Carlo Venturini (segretario politico Pdcs)

