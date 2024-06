Verso le elezioni, le priorità di Osla

L'Organizzazione Sammarinese degli Imprenditori elenca le priorità per il settore, evidenziate a tutte le forze politiche in vista dell'appuntamento elettorale. Chiede una struttura per grandi eventi e attività fieristiche; semplificazione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione; rilancio del sistema finanziario e bancario; stabilizzazione del Bilancio dello Stato; un mercato del lavoro più snello e la riforma dell’agricoltura.

“Le nostre imprese - spiega - hanno necessità di credito per potersi sviluppare e aggiornare”, anche alla luce dell'accordo di Associazione Europea, per affrontare l’ampia competizione che ne deriverà. “La questione del credito, del costo del denaro e delle commissioni dei servizi hanno necessità di soluzioni in tempi brevi”.

Sul tema del lavoro, sollecita un sistema più facile e immediato per avvicinare domanda e offerta. Ritiene lo smart working “una modalità all’avanguardia che potrà accontentare sia l’azienda che il dipendente”. Infine, auspica che l’ambiente abbia un’attenzione primaria “poiché aria, acqua, e suolo non inquinati sono i beni che la collettività rivendica con forza”. Guarda con favore al biologico, e ai progressi che hanno permesso ai prodotti sammarinesi di circolare, previa dovuta certificazione, in tutta l’Unione Europea. Spinge per riformare Commissione Agraria e Consorzio Terra di San Marino, e invoca una politica occupazionale per i giovani nei settori dell’agricoltura.