9 GIUGNO Verso le elezioni, Psd: "Rafforzare la qualità e l’accessibilità del sistema sanitario" Interventi mirati e tempestivi per arginare la tendenza degli utenti a rivolgersi alla sanità privata

Sanità gratuita, di qualità, diffusa sull'intero territorio: è “un vero diritto alla salute per tutti i sammarinesi” quello che invoca il Psd. Duplice l'obiettivo: rafforzare la qualità e l’accessibilità del sistema sanitario attraverso una serie interventi affinché “ogni cittadino riceva le cure giuste in modo tempestivo e senza dover pagare di tasca propria per ciò che gli spetterebbe di diritto”. Socialisti e Democratici guardano ad una riforma sanitaria che restituisca ai medici di base il loro ruolo centrale rispetto al sistema CUP, che si vorrebbe abolire; di pari passo il potenziamento dei Centri Sanitari, come veri presidi di salute su territorio, e dunque ambulatori moderni dove il lavoro infermieristico possa essere valorizzato.

Essenziale per la cura adeguata di anziani e pazienti cronici anche la creazione di un Reparto di Lungodegenza in ospedale e di un Hospice, entrambi anche di supporto alle famiglie. Un accesso facilitato, infine, al sistema sanitario attraverso un processo di digitalizzazione mirato. “Vogliamo tornare ad essere leader nell’innovazione del welfare e nella promozione del benessere della comunità” - sottolinea il Psd.

