Verso le elezioni regionali nelle Marche: il Comites incontra i candidati di Fratelli d'Italia

Continuano gli appuntamenti organizzati dal Comites San Marino verso le elezioni regionali nelle Marche. Mattinata di confronto con Loretta Blasi, candidata di Fratelli d'Italia e Cristina Cannas, coordinatrice del circolo di FdI di Tavullia. Focus sulle problematiche dei frontalieri e le modalità in cui poter intervenire.
"L'occasione è stata valida - afferma Alessandro Amadei, presidente del Comites - per instaurare un confronto tra i cittadini italiani residenti a San Marino, i frontalieri e la politica".