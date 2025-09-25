TV LIVE ·
Verso le elezioni regionali nelle Marche: il Comites incontra i candidati di Fratelli d'Italia

Al centro della mattinata le problematiche dei frontalieri

di Giacomo Barducci
25 set 2025

Continuano gli appuntamenti organizzati dal Comites San Marino verso le elezioni regionali nelle Marche. Mattinata di confronto con Loretta Blasi, candidata di Fratelli d'Italia e Cristina Cannas, coordinatrice del circolo di FdI di Tavullia. Focus sulle problematiche dei frontalieri e le modalità in cui poter intervenire.

 "L'occasione è stata valida - afferma Alessandro Amadei, presidente del Comites - per instaurare un confronto tra i cittadini italiani residenti a San Marino, i frontalieri e la politica".




