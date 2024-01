Verso le elezioni, Rf: "No alla gara della alleanze, ragionare su progetti per il Paese" Il partito presenta anche le iniziative per la Giornata della memoria: appuntamento domenica 28 gennaio a Fiorentino

"No alla gara delle alleanze": Repubblica Futura lancia un messaggio a tutte le forze politiche. Apre a possibili intese senza preconcetti, ma si dice pronta a correre da sola se non si guarderà all'interesse del Paese. C'è bisogno di un'agenda di temi da affrontare, afferma Sara Conti. Su tutti il debito pubblico.

Poi l'Accordo di associazione con l'Unione europea, con il partito che si dice in attesa del testo definitivo e invita a ragionare sul percorso di adeguamento, anche normativo, che si dovrà affrontare. Altra questione: l'approvvigionamento energetico e idrico. “Essere un piccolo territorio – prosegue – non deve farci pensare che ciò non sia importante”, specie guardando allo scenario internazionale.

Rf presenta le iniziative per la Giornata della memoria: appuntamento nella Sala del Castello di Fiorentino domenica 28 gennaio alle ore 17. Fabrizio Perotto, vice coordinatore, intervisterà lo storico Verter Casali. Argomento: i ghetti nella storia, a San Marino, in Italia e in Europa. Dal partito l'invito a scindere ciò che è avvenuto nel passato con la Shoah da quello che sta accadendo in Medioriente.

Nel servizio le interviste a Sara Conti e a Fabrizio Perotto di Repubblica Futura

