Verso le Elezioni: riunita la Commissione elettorale, 38.642 gli aventi diritto al voto

Nel video l'intervista a Gian Nicola Berti, Segretario di Stato per gli Affari Interni.

Elezioni politiche del 9 giugno a San Marino. Nuova riunione della Commissione elettorale in mattinata, alla presenza del Segretario di Stato agli Interni, Gian Nicola Berti: aggiornate le stime del corpo elettorale che ammonta a 38.642 cittadini, di cui 15.097 esteri e 23.545 interni. 25 aventi diritto di voto in più rispetto alla precedente rilevazione. 81 in totale le cancellazioni avvenute nel frattempo: 77 per decesso, 1 interdizione; 1 cancellazione a seguito di errore; 2 per concorso dei creditori.

Il 29 aprile scade intanto il termine della presentazione di liste e coalizioni: dopodiché tra il 30 aprile e il 2 maggio la Commissione si riunirà ancora per approfondire le varie posizioni. All'inizio della seconda di metà di maggio, ci sarà invece l'incontro per individuare presidenti e scrutatori di seggio.

Sul tavolo della riunione odierna anche l'ipotesi di una visita in territorio degli osservatori elettorali dell'Osce per il monitoraggio delle Consultazioni.

Amministrazione al lavoro infine per predisporre tutte le informazioni utili alla cittadinanza sui siti internet dedicati e brochure da inviare al domicilio.

