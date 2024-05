MISSIONE DI VALUTAZIONE Verso le elezioni: sul Titano delagazione Odihr dell'Osce Sotto la lente il contesto pre-elettorale e l’organizzazione delle consultazioni

A San Marino martedì 14 e mercoledì 15 maggio, una Delegazione dell’Ufficio per le Istituzioni Democratiche e i Diritti Umani (ODIHR) dell’OSCE per una missione di valutazione delle necessità in vista delle Elezioni Politiche del 9 giugno. Missione già compiuta nel 2012, 2016 e 2019 e che ha l’obiettivo specifico di valutare il contesto pre-elettorale e l’organizzazione delle elezioni.

La serie di confronti si è aperta nella mattinata del 14 maggio con il Segretario agli Esteri Luca Beccari, seguito dal Segretario agli Interni Gian Nicola Berti. Alla base un preciso dovere degli Stati di facilitare l’accesso delle delegazioni internazionali alle diverse sedi ed istituzioni che abbiano rilevanza nel processo elettorale.

"E' particolare - osserva il Segretario Berti - perché vedere questo organismo che svolge queste attente verifiche dei requisiti di democraticità dei Paesi è giusto che lo faccia anche da noi ma la sensazione è un approccio molto, molto collaborativo, di curiosità e di verifica di quelle che sono le regole democratiche perché poi addirittura in certi momenti sembra quasi che cerchino di capire da noi come possa un piccolo Paese come il nostro creare equilibri democratici attraverso delle regole che poi magari sono impensabili per delle grandi realtà e dei grandi Stati".

Disinformazione, diffusione e contrasto delle fake news tra i temi nel punto con il Segretario Teodoro Lonfernini: "Credo che gli abbiamo testimoniato - osserva - come il nostro sistema sotto il profilo democratico, anche in un momento cruciale come questo per qualunque comunità, è assolutamente impostati sui criteri fondanti della democrazia".

Dal piano editoriale per la campagna elettorale alle porte, al ruolo del servizio pubblico a garanzia di equilibrio e pluralismo, nel colloquio con la San Marino Rtv. Spazio infine a sindacati, categorie economiche e consulta delle associazioni.

Domani 15 maggio si prosegue con i rappresentanti degli organi di informazione (Consulta per l'Informazione, Autorità Garante per l'Informazione, Commissione di Vigilanza), per chiudere poi la seconda ed ultima giornata di incontri con le Coalizioni e le liste non coalizzate in gara alle prossime consultazioni.



Nel video l'intervista al Segretario di Stato per gli Affari Interni, Gian Nicola Berti e il Segretario di Stato per l'Informazione, Teodoro Lonfernini.



